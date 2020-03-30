Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,758 liradan satıldı.
30.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:12
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,758 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,758
|1,758
|Ekmeklik diğer buğday
|1,617
|1,675
|Düşük vasıflı buğday
|1,663
|1,680
|ARPALAR
|Arpalar
|1,287
|1,332
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,200
|1,321
Kaynak: AA