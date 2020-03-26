Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,699 liradan satıldı.
26.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:52
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,699 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,699
|1,699
|Ekmeklik diğer buğday
|1,656
|1,682
|Düşük vasıflı buğday
|1,636
|1,689
|ARPALAR
|Arpalar
|1,318
|1,320
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,206
|1,305
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|8,278
|8,278
Kaynak: AA