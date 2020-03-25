Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,677-1,707 liradan satıldı.
25.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:12
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,677-1,707 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,677
|1,707
|Ekmeklik diğer buğday
|1,669
|1,669
|Düşük vasıflı buğday
|1,667
|1,761
|ARPALAR
|Arpalar
|1,299
|1,331
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,259
|1,310
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|8,825
|8,825
Kaynak: AA