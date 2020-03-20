Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,656-1,678 liradan satıldı.
20.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:20
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,656-1,678 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,656
|1,678
|Ekmeklik diğer buğday
|1,665
|1,665
|Düşük vasıflı buğday
|1,650
|1,650
|ARPALAR
|Arpalar
|1,289
|1,331
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,257
|1,305
Kaynak: AA