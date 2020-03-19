Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,630-1,670 liradan satıldı.
19.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:28
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,630-1,670 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,630
|1,670
|Makarnalık buğday
|1,917
|1,917
|Ekmeklik diğer buğday
|1,645
|1,661
|Düşük vasıflı buğday
|1,678
|1,678
|ARPALAR
|Arpalar
|1,290
|1,322
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,262
|1,312
Kaynak: AA