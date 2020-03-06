Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,687 liradan satıldı.
06.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:52
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,687 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,687
|1,687
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,610
|1,610
|Ekmeklik diğer buğday
|1,520
|1,520
|Düşük vasıflı buğday
|1,520
|1,619
|ARPALAR
|Arpalar
|1,308
|1,343
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,233
|1,291
Kaynak: AA