Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,613-1,683 liradan satıldı.
05.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:42
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,613-1,683 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,782
|1,782
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,613
|1,683
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,663
|1,663
|Ekmeklik diğer buğday
|1,600
|1,751
|Düşük vasıflı buğday
|1,575
|1,674
|ARPALAR
|Arpalar
|1,313
|1,325
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,218
|1,285
Kaynak: AA