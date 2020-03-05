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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,613-1,683 liradan satıldı.

05.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:42
Konya Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,613-1,683 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,782 1,782
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,613 1,683
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,663 1,663
Ekmeklik diğer buğday 1,600 1,751
Düşük vasıflı buğday 1,575 1,674
ARPALAR
Arpalar 1,313 1,325
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,218 1,285

Kaynak: AA

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