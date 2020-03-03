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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,632-1,745 liradan satıldı.

03.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:52
Konya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,632-1,745 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,715 1,715
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,632 1,745
Ekmeklik diğer buğday 1,689 1,910
Düşük vasıflı buğday 1,550 1,724
ARPALAR
Arpalar 1,305 1,354
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,216 1,295

Kaynak: AA

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