Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,632-1,745 liradan satıldı.
03.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:52
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,632-1,745 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,715
|1,715
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,632
|1,745
|Ekmeklik diğer buğday
|1,689
|1,910
|Düşük vasıflı buğday
|1,550
|1,724
|ARPALAR
|Arpalar
|1,305
|1,354
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,216
|1,295
Kaynak: AA