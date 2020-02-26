Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,625-1,752 liradan satıldı.
26.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:54
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,625-1,752 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
| EN DÜŞÜK
(LİRA)
| EN YÜKSEK
(LİRA)
| BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,625
|1,752
|Makarnalık buğdaylar
|1,736
|1,736
|Ekmeklik diğer buğdaylar
|1,960
|1,960
| Düşük vasıflı buğday
| 1,537
|1,788
| ARPALAR
|
| Arpalar
| 1,302
|1,343
| DİĞER HUBUBATLAR
|
| Mısır
| 1,221
|1,290
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,794
|7,302
Kaynak: AA