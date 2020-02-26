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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,625-1,752 liradan satıldı.

26.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:54
Konya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,625-1,752 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

 EN DÜŞÜK

(LİRA)

 EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,625 1,752
Makarnalık buğdaylar 1,736 1,736
Ekmeklik diğer buğdaylar 1,960 1,960
Düşük vasıflı buğday

 1,537

 1,788
ARPALAR

Arpalar

 1,302

 1,343
DİĞER HUBUBATLAR

Mısır

 1,221

 1,290
BAKLİYATLAR
Fasulye 6,794 7,302

Kaynak: AA

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