Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,689-1,778 liradan satıldı.
14.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:00
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,689-1,778 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
| EN DÜŞÜK
(LİRA)
| EN YÜKSEK
(LİRA)
| BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,689
|1,778
|Makarnalık buğdaylar
|1,812
|1,812
| Düşük vasıflı buğday
| 1,581
|1,738
| ARPALAR
|
| Arpalar
| 1,336
|1,336
| DİĞER HUBUBATLAR
|
| Mısır
| 1,229
|1,286
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|5,214
|5,214
Kaynak: AA