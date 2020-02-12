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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,660-1,763 liradan satıldı.

12.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:14
Konya Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,660-1,763 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

 EN DÜŞÜK

(LİRA)

 EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,660 1,763
Ekmeklik diğer buğday 1,645 1,690
Düşük vasıflı buğday

 1,626

1,755
ARPALAR

Arpalar

 1,367

 1,367

DİĞER HUBUBATLAR

Mısır

 1,210

1,307
BAKLİYATLAR
Fasulye 7,456 7,456

Kaynak: AA
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