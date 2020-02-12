Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,660-1,763 liradan satıldı.
12.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:14
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,660-1,763 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
| EN DÜŞÜK
(LİRA)
| EN YÜKSEK
(LİRA)
| BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,660
|1,763
|Ekmeklik diğer buğday
|1,645
|1,690
| Düşük vasıflı buğday
| 1,626
|1,755
| ARPALAR
|
| Arpalar
| 1,367
| 1,367
| DİĞER HUBUBATLAR
|
| Mısır
| 1,210
|1,307
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|7,456
|7,456
Kaynak: AA