Haberler » Ekonomi » Konya Ticaret Borsası - Ekonomi

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,676-1,775 liradan satıldı.

11.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:50
Konya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,676-1,775 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

 EN DÜŞÜK

(LİRA)

 EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,676 1,775
Ekmeklik diğer buğday 1,719 1,719
Düşük vasıflı buğday

 1,520

 1,676

Makarnalık buğday 1,790 1,810
DİĞER HUBUBATLAR

Mısır

 1,221

 1,296

BAKLİYATLAR
Fasulye 7,864 7,864

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler