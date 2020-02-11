Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,676-1,775 liradan satıldı.
11.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:50
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,676-1,775 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
| EN DÜŞÜK
(LİRA)
| EN YÜKSEK
(LİRA)
| BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,676
|1,775
|Ekmeklik diğer buğday
|1,719
|1,719
| Düşük vasıflı buğday
| 1,520
| 1,676
|Makarnalık buğday
|1,790
|1,810
| DİĞER HUBUBATLAR
|
| Mısır
| 1,221
| 1,296
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|7,864
|7,864
Kaynak: AA