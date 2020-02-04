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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında, ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,737-1,783 liradan satıldı.

04.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:30
Konya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında, ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,737-1,783 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,737 1,783
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,668

 1,703
Ekmeklik diğer buğday1,666

1,707

Düşük vasıflı buğday

1,6041,736
ARPALAR

Arpalar

 1,350 1,361
DİĞER HUBUBATLAR

Mısır

 1,201

 1,279
BAKLİYATLAR
Fasulye 6,682 6,682

Kaynak: AA
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