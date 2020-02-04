Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında, ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,737-1,783 liradan satıldı.
04.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:30
Konya Ticaret Borsasında, ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,737-1,783 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,737
|1,783
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,668
|1,703
|Ekmeklik diğer buğday
|1,666
|1,707
|Düşük vasıflı buğday
|1,604
|1,736
|ARPALAR
|
|Arpalar
|1,350
|1,361
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|Mısır
| 1,201
|1,279
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,682
|6,682
Kaynak: AA