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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda düşük vasıflı buğdayın kilogramı 1,530-1,651 liradan satıldı.

31.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:36
Konya Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda düşük vasıflı buğdayın kilogramı 1,530-1,651 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

 EN DÜŞÜK

(LİRA)

 EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Düşük vasıflı buğday

 1,530

 1,651

ARPALAR

Arpalar

 1,338

 1,341

DİĞER HUBUBATLAR

Mısır

 1,188

 1,273

Kaynak: AA
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