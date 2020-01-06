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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,660-1,726 liradan satıldı.

06.01.2020 14:26 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:26
Konya Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,660-1,726 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

 EN DÜŞÜK

(LİRA)

 EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,660 1,726
Ekmeklik diğer buğday 1,655 1,663
Düşük vasıflı buğday

 1,605

 1,748

ARPALAR

Arpalar

 1,376

 1,415

DİĞER HUBUBATLAR

Mısır

 1,112

 1,275

Kaynak: AA
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