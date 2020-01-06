Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,660-1,726 liradan satıldı.
06.01.2020 14:26 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:26
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,660-1,726 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
| EN DÜŞÜK
(LİRA)
| EN YÜKSEK
(LİRA)
| BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,660
|1,726
|Ekmeklik diğer buğday
|1,655
|1,663
| Düşük vasıflı buğday
| 1,605
| 1,748
| ARPALAR
|
|
| Arpalar
| 1,376
| 1,415
| DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 1,112
| 1,275
Kaynak: AA