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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,672 liradan satıldı.

03.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:58
Konya Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,672 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

 EN DÜŞÜK

(LİRA)

 EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,672 1,672
Ekmeklik diğer buğday 1,601 1,710
ARPALAR

Arpalar

 1,395

 1,399

DİĞER HUBUBATLAR

Yulaf 1,809 1,809
Mısır

 1,127

 1,251

Kaynak: AA
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