Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,672 liradan satıldı.
03.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:58
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,672 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
| EN DÜŞÜK
(LİRA)
| EN YÜKSEK
(LİRA)
| BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,672
|1,672
|Ekmeklik diğer buğday
|1,601
|1,710
| ARPALAR
|
|
| Arpalar
| 1,395
| 1,399
| DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Yulaf
|1,809
|1,809
| Mısır
| 1,127
| 1,251
Kaynak: AA