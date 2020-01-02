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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,653-1,715 liradan satıldı.

02.01.2020 14:26 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:26
Konya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,653-1,715 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

 EN DÜŞÜK

(LİRA)

 EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,653 1,715
Makarnalık buğday

 1,878

 1,878

Düşük vasıflı buğday

 1,653

 1,716

ARPALAR

Arpalar

 1,406

 1,416

DİĞER HUBUBATLAR

Mısır

 1,041

 1,261

BAKLİYATLAR
Fasulye 7,834 7,834

Kaynak: AA
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