Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,653-1,715 liradan satıldı.
02.01.2020 14:26 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:26
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,653-1,715 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
| EN DÜŞÜK
(LİRA)
| EN YÜKSEK
(LİRA)
| BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,653
|1,715
| Makarnalık buğday
| 1,878
| 1,878
| Düşük vasıflı buğday
| 1,653
| 1,716
| ARPALAR
|
|
| Arpalar
| 1,406
| 1,416
| DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 1,041
| 1,261
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|7,834
|7,834
Kaynak: AA