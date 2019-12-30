Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,569 liradan satıldı.
30.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:12
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,569 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
| EN DÜŞÜK
(LİRA)
| EN YÜKSEK
(LİRA)
| BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,569
|1,569
|Ekmeklik diğer buğday
|1,652
|1,652
| ARPALAR
|
|
| Arpalar
| 1,405
| 1,405
| DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 1,05
| 1,252
Kaynak: AA