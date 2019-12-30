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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,569 liradan satıldı.

30.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:12
Konya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,569 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

 EN DÜŞÜK

(LİRA)

 EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,569 1,569
Ekmeklik diğer buğday 1,652 1,652
ARPALAR

Arpalar

 1,405

 1,405

DİĞER HUBUBATLAR

Mısır

 1,05

 1,252

Kaynak: AA
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