Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,660-1,667 liradan satıldı.
26.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:22
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,660-1,667 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
| EN DÜŞÜK
(LİRA)
| EN YÜKSEK
(LİRA)
| BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,660
|1,667
| Düşük vasıflı buğday
| 1,654
| 1,687
| ARPALAR
|
|
| Arpalar
| 1,374
| 1,374
| DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 1,040
| 1,239
Kaynak: AA