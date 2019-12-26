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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,660-1,667 liradan satıldı.

26.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:22
Konya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,660-1,667 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

 EN DÜŞÜK

(LİRA)

 EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,660 1,667
Düşük vasıflı buğday

 1,654

 1,687

ARPALAR

Arpalar

 1,374

 1,374

DİĞER HUBUBATLAR

Mısır

 1,040

 1,239

Kaynak: AA
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