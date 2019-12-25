Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,671-1,706 liradan satıldı.
25.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:10
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,671-1,706 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
| EN DÜŞÜK
(LİRA)
| EN YÜKSEK
(LİRA)
| BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,671
|1,706
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,661
|1,661
|Ekmeklik diğer buğday
|1,660
|1,660
| Düşük vasıflı buğday
| 1,607
| 1,640
| ARPALAR
|
|
| Arpalar
| 1,405
| 1,405
| DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 1,027
| 1,237
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|7,132
|7,851
Kaynak: AA