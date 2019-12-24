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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,698-1,752 liradan satıldı.

24.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:20
Konya Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,698-1,752 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

 EN DÜŞÜK

(LİRA)

 EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,698 1,752
Makarnalık buğday

 1,862

 1,862

Ekmeklik diğer buğday 1,580 1,700
Düşük vasıflı buğday

 1,650

 1,650

ARPALAR

Arpalar

 1,366

 1,382

DİĞER HUBUBATLAR

Mısır

 0,996

 1,264

Kaynak: AA
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