Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,698-1,752 liradan satıldı.
24.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:20
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,698-1,752 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
| EN DÜŞÜK
(LİRA)
| EN YÜKSEK
(LİRA)
| BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,698
|1,752
| Makarnalık buğday
| 1,862
| 1,862
|Ekmeklik diğer buğday
|1,580
|1,700
| Düşük vasıflı buğday
| 1,650
| 1,650
| ARPALAR
|
|
| Arpalar
| 1,366
| 1,382
| DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 0,996
| 1,264
Kaynak: AA