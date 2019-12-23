Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda, ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,609-1,756 liradan satıldı.
23.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:58
Konya Ticaret Borsası'nda, ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,609-1,756 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
| EN DÜŞÜK
(LİRA)
| EN YÜKSEK
(LİRA)
| BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,609
|1,756
|Ekmeklik diğer buğday
|1,593
|1,845
| Düşük vasıflı buğday
| 1,504
| 1,602
| ARPALAR
|
|
| Arpalar
| 1,370
| 1,379
| DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 0,807
| 1,237
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,750
|6,750
Kaynak: AA