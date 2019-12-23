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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda, ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,609-1,756 liradan satıldı.

23.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:58
Konya Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda, ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,609-1,756 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

 EN DÜŞÜK

(LİRA)

 EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,609 1,756
Ekmeklik diğer buğday 1,593 1,845
Düşük vasıflı buğday

 1,504

 1,602

ARPALAR

Arpalar

 1,370

 1,379

DİĞER HUBUBATLAR

Mısır

 0,807

 1,237

BAKLİYATLAR
Fasulye 6,750 6,750

Kaynak: AA
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