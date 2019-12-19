Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda, ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,622-1,744 liradan satıldı.
19.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:38
Konya Ticaret Borsası'nda, ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,622-1,744 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
| EN DÜŞÜK
(LİRA)
| EN YÜKSEK
(LİRA)
| BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,622
|1,744
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,712
|1,712
| Makarnalık buğday
| 1,873
| 1,873
|Ekmeklik diğer buğday
|1,642
|1,903
| Düşük vasıflı buğday
| 1,630
| 1,630
| ARPALAR
|
|
| Arpalar
| 1,391
| 1,410
| DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 0,987
| 1,246
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,910
|7,256
Kaynak: AA