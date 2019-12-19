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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda, ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,622-1,744 liradan satıldı.

19.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:38
Konya Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda, ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,622-1,744 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

 EN DÜŞÜK

(LİRA)

 EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,622 1,744
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,712 1,712
Makarnalık buğday

 1,873

 1,873

Ekmeklik diğer buğday 1,642 1,903
Düşük vasıflı buğday

 1,630

 1,630

ARPALAR

Arpalar

 1,391

 1,410

DİĞER HUBUBATLAR

Mısır

 0,987

 1,246

BAKLİYATLAR
Fasulye 6,910 7,256

Kaynak: AA
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