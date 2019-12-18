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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda, ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,613-1,747 liradan satıldı.

18.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:56
Konya Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda, ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,613-1,747 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

 EN DÜŞÜK

(LİRA)

 EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday

 1,613

 1,747

Ekmeklik beyaz sert buğday 1,725 1,725
Ekmeklik diğer buğday

 1,607

 1,871

Düşük vasıflı buğday

 1,611

 1,764

ARPALAR

Arpalar

 1,376

 1,414

DİĞER HUBUBATLAR

Mısır

 1,042

 1,239

BAKLİYATLAR
Fasulye 6,503 6,692

Kaynak: AA
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