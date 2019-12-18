Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda, ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,613-1,747 liradan satıldı.
18.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:56
Konya Ticaret Borsası'nda, ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,613-1,747 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
| EN DÜŞÜK
(LİRA)
| EN YÜKSEK
(LİRA)
| BUĞDAYLAR
|
| Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,613
| 1,747
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,725
|1,725
| Ekmeklik diğer buğday
| 1,607
| 1,871
| Düşük vasıflı buğday
| 1,611
| 1,764
| ARPALAR
|
|
| Arpalar
| 1,376
| 1,414
| DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 1,042
| 1,239
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,503
|6,692
Kaynak: AA