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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda makarnalık buğdayın kilogramı 1,941 liradan satıldı.

13.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:08
Konya Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda makarnalık buğdayın kilogramı 1,941 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

 EN DÜŞÜK

(LİRA)

 EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğday

 1,941

 1,941

Düşük vasıflı buğday

 1,608

 1,648

ARPALAR

Arpalar

 1,374

 1,399

DİĞER HUBUBATLAR

Mısır (Rtb%)

 0,958

 1,206

Kaynak: AA
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