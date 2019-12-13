Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda makarnalık buğdayın kilogramı 1,941 liradan satıldı.
13.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:08
Konya Ticaret Borsası'nda makarnalık buğdayın kilogramı 1,941 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
| EN DÜŞÜK
(LİRA)
| EN YÜKSEK
(LİRA)
| BUĞDAYLAR
|
| Makarnalık buğday
| 1,941
| 1,941
| Düşük vasıflı buğday
| 1,608
| 1,648
| ARPALAR
|
|
| Arpalar
| 1,374
| 1,399
| DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır (Rtb%)
| 0,958
| 1,206
Kaynak: AA