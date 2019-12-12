Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda, ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,621-1,678 liradan satıldı.
12.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:14
Konya Ticaret Borsası'nda, ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,621-1,678 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
| EN DÜŞÜK
(LİRA)
| EN YÜKSEK
(LİRA)
| BUĞDAYLAR
|
| Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,621
| 1,678
| Ekmeklik diğer buğday
| 1,552
| 1,806
| Düşük vasıflı buğday
| 1,555
| 1,712
| ARPALAR
|
|
| Arpalar
| 1,380
| 1,399
| DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 0,903
| 1,216
Kaynak: AA