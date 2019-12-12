Haberler » Ekonomi » Konya Ticaret Borsası - Ekonomi

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda, ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,621-1,678 liradan satıldı.

12.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:14
Konya Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda, ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,621-1,678 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

 EN DÜŞÜK

(LİRA)

 EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday

 1,621

 1,678

Ekmeklik diğer buğday

 1,552

 1,806

Düşük vasıflı buğday

 1,555

 1,712

ARPALAR

Arpalar

 1,380

 1,399

DİĞER HUBUBATLAR

Mısır

 0,903

 1,216

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler