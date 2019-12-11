Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,583-1,749 liradan satıldı.
11.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:04
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,583-1,749 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
| EN DÜŞÜK
(LİRA)
| EN YÜKSEK
(LİRA)
| BUĞDAYLAR
|
| Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,583
| 1,749
| Ekmeklik diğer buğday
| 1,520
| 1,834
| Düşük vasıflı buğday
| 1,584
| 1,650
| ARPALAR
|
|
| Arpalar
| 1,371
| 1,381
| DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 0,923
| 1,214
Kaynak: AA