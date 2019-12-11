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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,583-1,749 liradan satıldı.

11.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:04
Konya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,583-1,749 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

 EN DÜŞÜK

(LİRA)

 EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday

 1,583

 1,749

Ekmeklik diğer buğday

 1,520

 1,834

Düşük vasıflı buğday

 1,584

 1,650

ARPALAR

Arpalar

 1,371

 1,381

DİĞER HUBUBATLAR

Mısır

 0,923

 1,214

Kaynak: AA
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