Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,462-1,565 liradan satıldı.
23.10.2019 14:54
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,462-1,565 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,462
|1,565
|Ekmeklik diğer buğday
|1,505
|1,505
|Düşük vasıflı buğday
|1,464
|1,567
|ARPALAR
|Arpalar
|1,232
|1,244
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,812
|1,118
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|5,627
|6,023
Kaynak: AA