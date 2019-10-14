Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,426-1,534 liradan satıldı.
14.10.2019 15:56
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,426-1,534 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,816
|1,816
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,426
|1,534
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,600
|1,683
|Ekmeklik diğer buğday
|1,402
|1,659
|Düşük vasıflı buğday
|1,344
|1,555
|ARPALAR
|Arpalar
|1,221
|1,253
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,941
|1,119
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|4,782
|5,842
Kaynak: AA