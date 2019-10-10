Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,480-1,557 liradan satıldı.
10.10.2019 14:44
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,480-1,557 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,480
|1,557
|Ekmeklik diğer buğday
|1,482
|1,615
|Düşük vasıflı buğday
|1,436
|1,612
|ARPALAR
|Arpalar
|1,198
|1,303
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,720
|1,123
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|5,157
|5,700
Kaynak: AA