Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,480-1,557 liradan satıldı.

10.10.2019 14:44
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,480-1,557 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,480 1,557
Ekmeklik diğer buğday 1,482 1,615
Düşük vasıflı buğday 1,436 1,612
ARPALAR
Arpalar 1,198 1,303
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,720 1,123
BAKLİYATLAR
Fasulye 5,157 5,700

Kaynak: AA
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