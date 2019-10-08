Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,400-1,543 liradan satıldı.
08.10.2019 16:50
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,400-1,543 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,400
|1,543
|Ekmeklik diğer buğday
|1,351
|1,690
|Düşük vasıflı buğday
|1,421
|1,521
|ARPALAR
|Arpalar
|1,204
|1,283
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,800
|1,119
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|4,307
|5,568
Kaynak: AA