Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,400-1,543 liradan satıldı.

08.10.2019 16:50
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,400-1,543 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,400 1,543
Ekmeklik diğer buğday 1,351 1,690
Düşük vasıflı buğday 1,421 1,521
ARPALAR
Arpalar 1,204 1,283
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,800 1,119
BAKLİYATLAR
Fasulye 4,307 5,568

Kaynak: AA
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