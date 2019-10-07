Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,429-1,558 liradan satıldı.
07.10.2019 14:44
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,429-1,558 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,744
|1,753
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,429
|1,558
|Ekmeklik diğer buğday
|1,425
|1,681
|Düşük vasıflı buğday
|1,286
|1,557
|ARPALAR
|Arpalar
|1,218
|1,302
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,870
|1,113
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|4,820
|5,486
Kaynak: AA