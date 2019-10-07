Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,429-1,558 liradan satıldı.

07.10.2019 14:44
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,429-1,558 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,744 1,753
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,429 1,558
Ekmeklik diğer buğday 1,425 1,681
Düşük vasıflı buğday 1,286 1,557
ARPALAR
Arpalar 1,218 1,302
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,870 1,113
BAKLİYATLAR
Fasulye 4,820 5,486

Kaynak: AA
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