Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,415-1,542 liradan satıldı.

02.10.2019 15:27
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,415-1,542 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,664 1,664
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,415 1,542
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,604 1,604
Ekmeklik diğer buğday 1,382 1,690
Düşük vasıflı buğday 1,370 1,476
ARPALAR
Arpalar 1,212 1,282
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,801 1,105
BAKLİYATLAR
Fasulye 4 5,551

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et