Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,398-1,496 liradan satıldı.
27.09.2019 14:24
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,398-1,496 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,728
|1,728
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,398
|1,496
|Ekmeklik diğer buğday
|1,383
|1,670
|Düşük vasıflı buğday
|1,359
|1,595
|ARPALAR
|Arpalar
|1,196
|1,215
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,853
|1,219
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|4,205
|5,424
Kaynak: AA