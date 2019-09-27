Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,398-1,496 liradan satıldı.

27.09.2019 14:24
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,398-1,496 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,728 1,728
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,398 1,496
Ekmeklik diğer buğday 1,383 1,670
Düşük vasıflı buğday 1,359 1,595
ARPALAR
Arpalar 1,196 1,215
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,853 1,219
BAKLİYATLAR
Fasulye 4,205 5,424

Kaynak: AA
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