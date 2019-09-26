Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,351-1,528 liradan satıldı.

26.09.2019 14:36
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,351-1,528 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,716 1,779
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,351 1,528
Ekmeklik diğer buğday 1,385 1,660
Düşük vasıflı buğday 1,349 1,630
ARPALAR
Arpalar 1,191 1,200
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,864 1,214
BAKLİYATLAR
Fasulye 5,118 5,510

Kaynak: AA
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