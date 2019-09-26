Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,351-1,528 liradan satıldı.
26.09.2019 14:36
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,351-1,528 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,716
|1,779
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,351
|1,528
|Ekmeklik diğer buğday
|1,385
|1,660
|Düşük vasıflı buğday
|1,349
|1,630
|ARPALAR
|Arpalar
|1,191
|1,200
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,864
|1,214
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|5,118
|5,510
Kaynak: AA