Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,401-1,574 liradan satıldı.

25.09.2019 15:42
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,401-1,574 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,752 1,752
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,401 1,574
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,610 1,610
Ekmeklik diğer buğday 1,368 1,400
Düşük vasıflı buğday 1,419 1,525
ARPALAR
Arpalar 1,191 1,206
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,826 1,223
BAKLİYATLAR
Fasulye 4,126 5,548

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et