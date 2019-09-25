Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,401-1,574 liradan satıldı.
25.09.2019 15:42
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,401-1,574 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,752
|1,752
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,401
|1,574
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,610
|1,610
|Ekmeklik diğer buğday
|1,368
|1,400
|Düşük vasıflı buğday
|1,419
|1,525
|ARPALAR
|Arpalar
|1,191
|1,206
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,826
|1,223
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|4,126
|5,548
Kaynak: AA