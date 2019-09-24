Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,405-1,530 liradan satıldı.

24.09.2019 15:40
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,405-1,530 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,673 1,728
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,405 1,530
Ekmeklik diğer buğday 1,396 1,417
Düşük vasıflı buğday 1,354 1,600
ARPALAR
Arpalar 1,193 1,245
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,842 1,210
BAKLİYATLAR
Fasulye 4,661 5,580

Kaynak: AA
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