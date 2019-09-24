Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,405-1,530 liradan satıldı.
24.09.2019 15:40
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,405-1,530 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,673
|1,728
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,405
|1,530
|Ekmeklik diğer buğday
|1,396
|1,417
|Düşük vasıflı buğday
|1,354
|1,600
|ARPALAR
|Arpalar
|1,193
|1,245
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,842
|1,210
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|4,661
|5,580
Kaynak: AA