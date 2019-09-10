Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,359-1,427 liradan satıldı.

10.09.2019 15:32
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,359-1,427 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,680 1,700
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,359 1,427
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,600 1,600
Ekmeklik diğer buğday 1,360 1,523
Düşük vasıflı buğday 1,341 1,545
ARPALAR
Arpalar 1,203 1,287
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,187 1,187
BAKLİYATLAR
Fasulye 4,315 5,532

Kaynak: AA
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