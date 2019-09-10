Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,359-1,427 liradan satıldı.
10.09.2019 15:32
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,359-1,427 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,680
|1,700
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,359
|1,427
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,600
|1,600
|Ekmeklik diğer buğday
|1,360
|1,523
|Düşük vasıflı buğday
|1,341
|1,545
|ARPALAR
|Arpalar
|1,203
|1,287
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,187
|1,187
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|4,315
|5,532
Kaynak: AA