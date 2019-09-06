Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,375-1,504 liradan satıldı.
06.09.2019 16:54
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,375-1,504 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,688
|1,688
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,375
|1,504
|Ekmeklik diğer buğday
|1,319
|1,568
|Düşük vasıflı buğday
|1,312
|1,496
|ARPALAR
|Arpalar
|1,211
|1,269
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,236
|1,236
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|5
|6
Kaynak: AA