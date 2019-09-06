Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,375-1,504 liradan satıldı.

06.09.2019 16:54
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,375-1,504 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,688 1,688
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,375 1,504
Ekmeklik diğer buğday 1,319 1,568
Düşük vasıflı buğday 1,312 1,496
ARPALAR
Arpalar 1,211 1,269
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,236 1,236
BAKLİYATLAR
Fasulye 5 6

Kaynak: AA
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