Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,338-1,482 liradan satıldı.

05.09.2019 14:56
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,338-1,482 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,672 1,672
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,338 1,482
Ekmeklik diğer buğday 1,380 1,512
Düşük vasıflı buğday 1,301 1,503
ARPALAR
Arpalar 1,216 1,241
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,215 1,236
BAKLİYATLAR
Fasulye 4,009 6,176

Kaynak: AA
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