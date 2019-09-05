Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,338-1,482 liradan satıldı.
05.09.2019 14:56
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,338-1,482 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,672
|1,672
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,338
|1,482
|Ekmeklik diğer buğday
|1,380
|1,512
|Düşük vasıflı buğday
|1,301
|1,503
|ARPALAR
|Arpalar
|1,216
|1,241
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,215
|1,236
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|4,009
|6,176
Kaynak: AA