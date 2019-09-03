Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,359-1,620 liradan satıldı.
03.09.2019 15:32
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,359-1,620 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,359
|1,620
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,455
|1,455
|Ekmeklik diğer buğday
|1,335
|1,560
|Düşük vasıflı buğday
|1,267
|1,543
|ARPALAR
|Arpalar
|1,182
|1,273
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,231
|1,246
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|4,890
|6,255
|YAĞLI TOHUMLAR
|Ayçiçeği
|2,228
|2,228
Kaynak: AA