Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,359-1,620 liradan satıldı.

03.09.2019 15:32
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,359-1,620 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,359 1,620
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,455 1,455
Ekmeklik diğer buğday 1,335 1,560
Düşük vasıflı buğday 1,267 1,543
ARPALAR
Arpalar 1,182 1,273
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,231 1,246
BAKLİYATLAR
Fasulye 4,890 6,255
YAĞLI TOHUMLAR
Ayçiçeği 2,228 2,228

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et