Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,276-1,553 liradan satıldı.

02.09.2019 16:58
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,276-1,553 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,630 1,660
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,276 1,553
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,569 1,569
Ekmeklik diğer buğday 1,333 1,628
Düşük vasıflı buğday 1,273 1,560
ARPALAR
Arpalar 1,238 1,283
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,238 1,238
BAKLİYATLAR
Fasulye 5,622 6,300

Kaynak: AA
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