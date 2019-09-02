Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,276-1,553 liradan satıldı.
02.09.2019 16:58
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,276-1,553 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,630
|1,660
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,276
|1,553
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,569
|1,569
|Ekmeklik diğer buğday
|1,333
|1,628
|Düşük vasıflı buğday
|1,273
|1,560
|ARPALAR
|Arpalar
|1,238
|1,283
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,238
|1,238
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|5,622
|6,300
Kaynak: AA