Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,315-1,572 liradan satıldı.

28.08.2019 15:28
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,315-1,572 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,315 1,572
Makarnalık buğday 1,644 1,659
Ekmeklik diğer buğday 1,326 1,567
Düşük vasıflı buğdaylar 1,271 1,494
ARPALAR
Arpalar 1,200 1,299
Mısır 1,226 1,241
BAKLİYATLAR
Fasülye 5,903 6,201
YAĞLI TOHUMLAR
Ayçiçeği 2,502 2,502

Kaynak: AA
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