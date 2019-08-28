Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,315-1,572 liradan satıldı.
28.08.2019 15:28
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,315-1,572 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,315
|1,572
|Makarnalık buğday
|1,644
|1,659
|Ekmeklik diğer buğday
|1,326
|1,567
|Düşük vasıflı buğdaylar
|1,271
|1,494
|ARPALAR
|Arpalar
|1,200
|1,299
|Mısır
|1,226
|1,241
|BAKLİYATLAR
|Fasülye
|5,903
|6,201
|YAĞLI TOHUMLAR
|Ayçiçeği
|2,502
|2,502
Kaynak: AA