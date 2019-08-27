Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,326-1,536 liradan satıldı.
27.08.2019 14:08
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,326-1,536 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,326
|1,536
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,548
|1,578
|Makarnalık buğday
|1,629
|1,706
|Ekmeklik diğer buğday
|1,297
|1,560
|Düşük vasıflı buğdaylar
|1,266
|1,565
|ARPALAR
|Arpalar
|1,211
|1,258
|Mısır
|1,201
|1,201
|BAKLİYATLAR
|Nohut
|5,520
|6,446
Kaynak: AA