Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,415-1,438 liradan satıldı.
16.08.2019 15:49
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,415-1,438 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,702
|1,852
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,415
|1,438
|Ekmeklik diğer buğday
|1,251
|1,443
|Düşük vasıflı buğday
|1,251
|1,504
|ARPALAR
|Arpalar
|1,141
|1,184
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,156
|1,220
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|5,507
|5,507
Kaynak: AA