Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,415-1,438 liradan satıldı.

16.08.2019 15:49
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,415-1,438 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,702 1,852
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,415 1,438
Ekmeklik diğer buğday 1,251 1,443
Düşük vasıflı buğday 1,251 1,504
ARPALAR
Arpalar 1,141 1,184
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,156 1,220
BAKLİYATLAR
Fasulye 5,507 5,507

Kaynak: AA
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