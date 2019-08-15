Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,350-1,413 liradan satıldı.

15.08.2019 16:03
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,350-1,413 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,663 1,663
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,350 1,413
Ekmeklik diğer buğday 1,250 1,375
Düşük vasıflı buğday 1,251 1,372
ARPALAR
Arpalar 1,122 1,187
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,187 1,215

Kaynak: AA
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