Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,350-1,413 liradan satıldı.
15.08.2019 16:03
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,350-1,413 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,663
|1,663
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,350
|1,413
|Ekmeklik diğer buğday
|1,250
|1,375
|Düşük vasıflı buğday
|1,251
|1,372
|ARPALAR
|Arpalar
|1,122
|1,187
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,187
|1,215
Kaynak: AA