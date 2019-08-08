Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,334-1,454 liradan satıldı.
08.08.2019 16:12
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,334-1,454 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,640
|1,640
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,334
|1,454
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,410
|1,428
|Ekmeklik diğer buğday
|1,322
|1,610
|Düşük vasıflı buğday
|1,226
|1,442
|ARPALAR
|Arpalar
|1,135
|1,176
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,196
|1,209
Kaynak: AA