Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,334-1,454 liradan satıldı.

08.08.2019 16:12
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,334-1,454 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,640 1,640
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,334 1,454
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,410 1,428
Ekmeklik diğer buğday 1,322 1,610
Düşük vasıflı buğday 1,226 1,442
ARPALAR
Arpalar 1,135 1,176
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,196 1,209

Kaynak: AA
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