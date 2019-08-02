Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,275 ila 1,670 liradan satıldı.

2.08.2019 15:14
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,275 ila 1,670 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,623 1,623
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,275 1,670
Ekmeklik diğer buğday 1,226 1,441
Düşük vasıflı buğday 1,170 1,524
ARPALAR
Arpalar 1,128 1,179
DİĞER HUBUBATLAR
Yulaf 1,194 1,194
Mısır 1,186 1,253

Kaynak: AA
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