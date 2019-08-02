Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,275 ila 1,670 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,275 ila 1,670 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,623
|1,623
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,275
|1,670
|Ekmeklik diğer buğday
|1,226
|1,441
|Düşük vasıflı buğday
|1,170
|1,524
|ARPALAR
|Arpalar
|1,128
|1,179
|DİĞER HUBUBATLAR
|Yulaf
|1,194
|1,194
|Mısır
|1,186
|1,253
Kaynak: AA
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