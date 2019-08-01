Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,293 ila 1,548 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,293 ila 1,548 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,605
|1,605
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,293
|1,548
|Ekmeklik diğer buğday
|1,249
|1,695
|Düşük vasıflı buğday
|1,200
|1,501
|ARPALAR
|Arpalar
|1,138
|1,191
|DİĞER HUBUBATLAR
|Yulaf
|1,179
|1,179
|Mısır
|1,205
|1,260
Kaynak: AA
Son Dakika Ekonomi Haberleri