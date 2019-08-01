Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,293 ila 1,548 liradan satıldı.

1.08.2019 13:59
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,293 ila 1,548 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,605 1,605
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,293 1,548
Ekmeklik diğer buğday 1,249 1,695
Düşük vasıflı buğday 1,200 1,501
ARPALAR
Arpalar 1,138 1,191
DİĞER HUBUBATLAR
Yulaf 1,179 1,179
Mısır 1,205 1,260

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et