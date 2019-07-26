Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,306-1,468 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,306-1,468 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,623 1,814
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,306 1,468
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,291 1,502
Ekmeklik diğer buğday 1,290 1,543
Düşük vasıflı buğday 1,100 1,401
ARPALAR
Arpalar 1,130 1,182
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,134 1,181

Kaynak: AA
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