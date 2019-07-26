Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,306-1,468 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,306-1,468 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,623
|1,814
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,306
|1,468
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,291
|1,502
|Ekmeklik diğer buğday
|1,290
|1,543
|Düşük vasıflı buğday
|1,100
|1,401
|ARPALAR
|Arpalar
|1,130
|1,182
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,134
|1,181
Kaynak: AA
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